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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى إخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى شعوب الأمة العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع شيخ الأزهر: أطلب إلى المسلمين -في هذه الأيام المباركة- أن يجعلوا جزءًا من دعائهم في الليل لأهل فلسطين؛ بأن ينصرهم الله على أعدائهم، وأن يثبتهم على أرضهم، وفي أوطانهم، ومع أهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال رمضان 2025 بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1446 هجرية، 28 فبراير 2025.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت بالرؤية الشرعية من خلال لجانها المنتشرة في محافظات الجمهورية، رؤية هلال رمضان 2025، وبذلك يكون اليوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت 1 مارس، هو أول أيام رمضان 2025.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وترجو عدم الالتفات إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها.

وقالت دار الإفتاء في بيان، إن دار الإفتاء المصرية هي المصدر الوحيد لذلك، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بخير.

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