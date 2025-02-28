أشغال شقة جدًا الحلقة 1 .. عاملة جديدة بمنزل هشام ماجد وأسماء جلال تلتهم بوفيه الفرح

أذاعت قناة mbc مصر الحلقة الاولي من مسلسل أشغال شقة جدًا ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد والفنانة اسماء جلال .

وشهدت الحلقة الأولي من مسلسل “ أشغال شقة جدًا ” عددا من الأحداث الكوميدية ، حيث بدأت بان ياسمين أنجبت بنتين تؤام ، بجانب الولدين ، ومازالت مشاكستها مع حماتها “ شيرين مستمرة ” ، واستعان حمدي “ هشام ماجد ” بعاملة من دولة افريقية لتساعد زوجته ياسمين “ اسماء جلال ” في المنزل .

وخلال الحلقة اكتشف حمدي وياسمين أن الفناة التي تعمل معهم في المنزل تأكل بشراهة ، حيث كبدتهم خسائر مادية كبيرة .

أما عربي “ مصطفي غريب" فقد قام بدعوة الدكتور حمدي وياسمين علي فرح ، واوهم الاخيرة بانهم فرح احدي اقاربه ، من آجل ان تاكل العاملة الجديدة “ مدينة ” من البوفيه ليوفر الاموال ، إلا انهم فؤجوا أنهم التهمت كل طعام البوفيه .

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .