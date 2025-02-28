الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال .. محمد هنيدي يكسب قضية شعبان الأخضر بالرشوة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال بذهاب المحامي عبد الستار الكف (محمد هنيدي) للمرافعة فى قضية لاعب كمال الأجسام شعبان الأخضر بعد قتله لزوجته الفنانة إلهام الشوربجي .. وبرغم اثبات التهمة عليه الا ان عبد الستار ينجح فى الحصول على البراءة للمتهم بعد اخذه رشوة ٤ ملايين جنيه.

-مقبولة (سماء إبراهيم) زوجة عبد الستار الكف (محمد هنيدي) تخبره بحملها فى الشهر الرابع.

-عبد الستار الكف يدخل فى نزاع مع المحامي سعد إبراهيم(صبري فواز) بسبب دفاعه عن زوجة تدعي ان زوجها قام بتبديد القايمة ويسجن سعد إبراهيم لمدة ٤٨ ساعة.

-عميل جديد يذهب للمحامي عبد الستار الكف (محمد هنيدي) ويحمل معه جثة ليذهب بها ويدفنها فى احدي الطرق ولكن خلال رجعوه على الطريق يصطدم بعربة على الطريق وتنقلب به السيارة.

القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

ومن المقرر ان يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.