سوني تستعد لإطلاق Xperia 1 VII في 2025 رغم شائعات إيقاف السلسلة

تلقى عشاق هواتف Sony Xperia خبرًا مطمئنًا بعد ظهور اسم Xperia 1 VII على منصة X، مما يؤكد استمرار العلامة التجارية في سوق الهواتف الذكية لعام 2025.

ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات المحتملة للهاتف الجديد، فإن هذا التسريب يؤكد وجود هاتف رائد جديد من سوني العام المقبل، وهو ما ينفي الشائعات المتكررة حول إيقاف خط إنتاج Xperia.

هل تستمر سوني في سوق الهواتف الذكية؟

لطالما أحاطت الشائعات بعلامة Xperia، حيث يتكرر الحديث سنويًا عن احتمالية توقف سوني عن تصنيع الهواتف الذكية أو إيقاف سلسلة Xperia.

وخلال السنوات الأخيرة، تراجعت إصدارات سوني بشكل ملحوظ، حيث قدمت الشركة سبعة هواتف Xperia في 2021، بينما تقلص العدد إلى هاتفين فقط في 2024 هما Xperia 1 VI و Xperia 10 VI.

لكن وفقًا لحساب Ricciolo على منصة X، فإن سوني لن تتخلى عن هواتفها الرائدة، حيث أكد المصدر ببساطة أن:"سيكون هناك Xperia 1 VII".

مصدر التسريب ومدى مصداقيته

يُعرف Ricciolo بتقديم بعض التسريبات الصحيحة حول الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة Xperia، رغم أنه ليس من الأسماء البارزة في عالم التسريبات التقنية، إذ لا يتجاوز عدد متابعيه على X 1,702 متابعًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

من الجدير بالذكر أن Ricciolo نشر في يناير الماضي تغريدة تشير إلى "أخبار قادمة حول Xperia"، لكنه التزم الصمت بعدها، مما يشير إلى احتمال عدم استقرار المعلومات حول Xperia 1 VII في مراحل الإنتاج الأولى.

حذر تجاه الشائعات

رغم أن تأكيد استمرار سلسلة Xperia قد يكون خبرًا مفرحًا لعشاق العلامة، إلا أنه لا يزال من المبكر تصديق أي شائعات تتعلق بتصميم أو مواصفات Xperia 1 VII.

فعلى سبيل المثال، ظهرت مؤخرًا صور مسربة يُزعم أنها تصميمات أولية لهاتف Xperia 1 VII، لكنها تعود في الواقع إلى يوليو 2024، وتم نشرها عبر مصدر مجهول على منصة Weibo لا يمتلك أي منشورات أخرى أو عدد متابعين يُذكر.

ما القادم لسوني؟

رغم المنافسة الشرسة التي تواجهها سوني في سوق الهواتف الذكية، إلا أن استمرار تطوير هواتف Xperia يشير إلى تمسك الشركة بفئة الهواتف الرائدة.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون Xperia 1 VII مجرد تحديث تقني؟ أم أن سوني ستفاجئ المستخدمين بابتكارات جديدة تعيد إحياء السلسلة؟