قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار القليوبية | حريق بمخزن كرتون.. وافتتاح مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها قريبا.. واطلاق مبادرات رمضانية لنشر البهجة
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك.. تجنبها فورًا
رمضان 2025.. ميران عبد الوارث تكشف عن شخصيتها في مسلسل أثينا
عمره أكثر من 2000 عام..كنز أثري جديد من الذهب في معابد الكرنك
اليوم بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه لصرف معاشات شهر مارس
أول أيام رمضان .. مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
وزير خارجية أمريكا يدعو زيلينسكي للاعتذار عن "إضاعة الوقت"
النقل تكشف أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية
إيلون ماسك يدعو إلى التحقق من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
مواعيد قطارات السكة الحديد أول أيام شهر رمضان 2025
مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت وغادة عادل ابنة الشيطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان.. هل تجوز شرعا؟

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان
حكم التهنئة بدخول شهر رمضان
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ وهل يجوز تقديم المعايدات بين الأفراد للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك من خلال ألفاظٍ محددة؟

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، إن يجوز شرعًا التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم بكلِّ ما يفيد الدعاء بالخير والبركة وتعاقب الأزمنة من أيام وشهور وأعوام، وتقبل الطاعات من الألفاظ والعبارات، كما تجوز بتبادل الزيارة بين الأهل والأصدقاء والأحبة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا جواز الفرح والسرور بقدوم مواسم الخير والأعياد والمناسبات، خاصة الدينية لِمَا فيها من الطاعات والبركات والتذكير بأيام الله الطيبات، وذلك كالاحتفال بالأعياد والأعوام وقدوم بعض الشهور والأيام التي لها خصوصية دينية؛ لارتباطها بشعائر وأحداث عظيمة في الإسلام.

ومن بين تلك المناسبات الدينية المهمة والمعظمة في الشريعة الإسلامية والمستوجبة لإعلان الفرحة وعموم البهجة وانشراح الصدر وسكينة النفس حلول شهر رمضان المبارك؛ لِمَا فيه من تَنَزُل الرحمات والنفحات والمغفرة للذنوب والعتق من النيران، وكلُّ هذا من رحمة الله تعالى وفضله الذي يستدعي الفرح والسرور؛ امتثالا لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].

تهنئة النبي بدخول شهر رمضان

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنَّ هناك بعض الأزمنة كالأيام والليالي والشهور تتنزل فيها الخيرات، وتقبل فيها الدعوات، وترفع فيها الدرجات، ولذا ينبغي للمسلم اغتنامها بفعل الطاعات والدعاء لنفسه ولغيره بالخيرات، والدليل على ذلك: حديث محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا» رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" و"المعجم الكبير".

وأوضحت أن من المظاهر المتعارف عليها بين المسلمين إعلان الفرحة والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، وتقديم التهاني للغير والدعاء له بالخير والبركة ودوام تعاقب الأيام والأعوام عليه وعلى أهله بالسعادة التامة.

كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزف البشارة لأصحابه رضوان الله عليهم بقدومِ شهر رمضان المعظم؛ فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يومٍ مِن شعبان فقال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حَضَر رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قد جاءكم رمضان، شهرٌ مباركٌ، افْتَرَضَ الله عليكم صيامه، تُفْتَحُ فيه أبواب الجنة، ويُغْلَقُ فيه أبواب الجحيم، وَتُغَلُّ فيه الشياطين، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

كيفية التهنئة بدخول شهر رمضان

وذكرت دار الإفتاء أن التهنئة بحلول شهر رمضان تجوز بوجوه كثيرة ومتنوعة، منها ما هو لفظيٌّ يفيد معنى حلول البركة، وما يكون بلفظ الدعاء بتقبل الطاعات، ومنها ما يكون عن طريق المصافحة، ومنها ما يكون من خلال الزيارة والانتقال لأجل تقديم التهنئة، ومنها ما يكون بإرسال برقيات التهنئة عبر الرسائل الإلكترونية كالرسائل المكتوبة ومقاطع الفيديو ونحوها، أو تقديم ذلك عبر الاتصال الهاتفي وغيرها من الوسائل الحديثة.

وتابعت: والشأن في ذلك أنه من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والدينية والعلاقات الإنسانية، وقد تقرر في قواعد الفقه أن "للوسائل حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى مُحَرَّمٍ فهو مُحَرَّمٌ، وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب.

دار الإفتاء الشريعة الإسلامية شهر رمضان كيفية التهنئة بدخول شهر رمضان حكم التهنئة بدخول شهر رمضان تهنئة النبي بدخول شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

زيلينسكي

زيلينسكي: ترامب استقبلني في البيت الأبيض لإهانتي

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1 مارس 2025

دعاء نية صيام شهر رمضان

دعاء نية صيام الشهر الفضيل.. اللهم إني نويت صوم رمضان كاملا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

زيلينسكي يعلق على إمكانية إنقاذ العلاقات بين أمريكا وأوكرانيا

صورة أرشيفية

بعد مشاجرة ترامب.. زعيم حزب ألماني يؤكد دعمه لـ زيلينسكي

صورة أرشيفية

أول تعليق من أردوغان على دعوة أوجلان بإلقاء السلاح

بالصور

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك.. تجنبها فورًا

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا
سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا

الطريقة الصحيحة لعمل الخشاف بالمكسرات: وصفة رمضانية لذيذة وصحية تفتح شهية الجميع

الخشاف
الخشاف
الخشاف

الكنافة بالقلقاس: إبتكار يثير الجدل على السوشيال ميديا في رمضان

الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان

سحور أول يوم رمضان: فول مهروس بزيت الزيتون.. وجبة غنية بالطاقة والشبع طوال اليوم

الفول
الفول
الفول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد