أخبار القليوبية | حريق بمخزن كرتون.. وافتتاح مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها قريبا.. واطلاق مبادرات رمضانية لنشر البهجة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.



السيطرة على حريق بمخزن كرتون في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون بحى شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق شب داخل مخزن كرتون بشارع الشعراوى بحى شرق شبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب حريق داخل مخزن كرتون دون تراخيص بشارع الشعراوى بحى شرق شبرا الخيمة وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بعد الانتهاء من تطويره.. افتتاح مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها قريبا



أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إنه سيتم قريباً افتتاح مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة بنها، بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته ورفع القدرة الاستيعابيه به وتجهيزه.



وأكد الجيزاوي أنه جرى إنشائه بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، حيث سينضم إلى قائمة الإنجازات المميزة بجامعة بنها لا سيما المستشفيات الجامعية.



وأشار إلى أن المبنى جارى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية به حيث يتكون من أربعة طوابق اقامة ودور إدارى وسطح وبدروم يحتوى على وحدة تعقيم بمساحة تبلغ 1100 متر مربع ليخدم قطاع كبير من المرضى والمترددين علي المستشفيات الجامعية.



وتابع أن ذلك يأتى في ضوء التطور الملحوظ الذى يشهده القطاع الصحي في السنوات الأخيرة، واهتمام القيادة السياسية بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء وتطوير أكبر عدد من المستشفيات بمختلف المحافظات، حيث أن المستشفى تشكل نهضة طبية شاملة لمحافظة القليوبية، حيث تساهم في الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين، وضمان تغطية طبية متكاملة لجميع المرضى.



رياضة القليوبية تطلق سلسلة من المبادرات الرمضانية لنشر البهجة وتعزيز القيم المجتمعية

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية عددًا من المبادرات المتميزة التي تهدف إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية ونشر البهجة بين الشباب وأعضاء مراكز الشباب وذلك في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.



وقال الدكتور وليد الفرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضة ان أبرز المبادرات الرمضانية "قراء النور لحفظة القرآن الكريم": مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أعضاء مراكز الشباب، تهدف إلى تشجيع الشباب على حفظ وتلاوة كتاب الله، وتكريم المتميزين منهم.



وأيضا مبادرة "ليالي رمضان": أمسيات رمضانية تُقام في مراكز الشباب، تشمل ندوات دينية وثقافية، وعروضًا فنية وتراثية، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الشباب.

وكذلك مبادرة "روائع التلاوة" للاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم من أعضاء مراكز الشباب، وذلك لدعم المواهب الصوتية الشابة وتشجيعهم على تحسين أدائهم في التلاوة.



وأيضا الدورة الرمضانية الكبرى لكرة القدم : بالتعاون مع اتحاد مراكز شباب مصر، تنطلق الدورة الرمضانية بمشاركة 100 مركز شباب، حيث يتنافس الشباب في أجواء رياضية تعزز من قيم الروح الرياضية والتعاون بين الفرق .

بالإضافة إلى المبادرات التى أطلقت فى الاستعداد لهذا الشهر الكريم.



و أشار الدكتور وليد الفرماوى أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الشبابية والاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز روح التعاون والتكافل بين الشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بالإضافة الى الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب بمشاركتهم في الأحتفالات الدينية المختلفة.