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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن كرتون في شبرا الخيمة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون بحى شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق شب داخل مخزن كرتون بشارع الشعراوى بحى شرق شبرا الخيمة. 
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق.

 وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب حريق داخل مخزن كرتون دون تراخيص بشارع الشعراوى بحى شرق شبرا الخيمة وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حريق القليوبية شبرا الخيمة

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