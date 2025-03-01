ميدو: "الجفالي" خليط من المهارات ..والزمالك يتعرض لظلم تحكيمي

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن اختيار الصفقات كان بناء على أسس ومعايير قبل التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "صلاح الدين مصدق يمتلك شخصية نادي الزمالك ويصلح لتمثيل الفريق، وأحمد الجفالي خليط من مهارات محمد صبري وأيمن حفني ومصطفى فتحي وسيكون مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "قرار تغيير جروس كان ضروريا وهي مخاطرة محسوبة لأن الفريق كان يعاني من نواقص عديدة وكنا نستحق الفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة ولكننا تعرضنا لظلم تحكيمي كبير".