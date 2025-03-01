ربنا يتقبل منكم الطاعات.. رامي جمال يهنئ الجمهور بحلول رمضان

حرص الفنان رامي جمال، على تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وكتب رامي جمال :"كل سنة و حضرتك و الي بتحبوهم طيبين بمناسبة شهر رمضان ،ربنا يتقبل منكم و منا كل الطاعات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

واستطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.