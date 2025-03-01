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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع : سيناريو مسلسل حياة أو موت خلاب ومشوق للغاية

حنان مطاوع
حنان مطاوع
أحمد البهى

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل مسلسها الجديد " حياة أو موت " والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الحالي . 

وقالت حنان مطاوع في تصريحان خاصة لـ صدي البلد :  مسلسل " حياة أو موت " لم يكن مخطط ان يتم طرحه خلال شهر رمضان الكريم ، فقد تعاقدت عليه ليكون عمل يعرض علي احدي المنصات بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم ، وكنت متعاقدة علي عمل درامي آخر يعرض خلال شهر رمضان الكريم ، الا انه توقف ، وجاء قرار ان يعرض مسلسل " حياة أو موت فى رمضان . 

وتابعت حنان مطاوع قائلة : فى الحقيقة أن سيناريو مسلسل " حياة أو موت " خلاب بالنسبة لي ورائع ، فهو مكتوب ومقدم بشكل شيق للغاية ، حتي أنني اثناء قراءة النص الدرامي كنت متشوقة للغاية ، وكنت أتحدث تليفونيًا مع مؤلف العمل واساله عن الحلقة التالية ، فقد كنت "  هتجنن " وأعرف أحداث الحلقة التالية . 

مسلسل حياة او موت من بطولة حنان مطاوع وسلوي عثمان ورنا رئيس وأحمد الرافعي ، ومن إنتاج أحمد السبكي .

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع حياة أو موت

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