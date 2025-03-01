أشغال شقة جدًا الحلقة 2 .. مدينة تضرب مصطفي غريب وتترك منزل هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip ، ثاني حلقات مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل " أشغال شقة جدًا " عدد من الاحداث الكوميديا ، ومنها قيام حمدي بالذهاب الي طبيب العائلة " محمد محمود " من اجل اعطاء مدينة حقن لسد شهيتها ، الا ان الحقنة اصابتها بالعصبية وجعلتها تقوم بتكسير المنزل كما لقنت عربي " مصطفي غريب " حلقة ساخنه بد ان وجدته يعبث بغرفتها .

وفي نهاية الحلقة قررت مدينة ترك منزل حمدي بعد ان اكتشفت انه ينوي طردها .

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .