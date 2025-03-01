البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة في النمسا للباحثين.. تفاصيل التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة Senior Material Scientist بمقر المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم( IIASA ) بالنمسا، ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد

سوف يباشر المرشح المختار كل مهام وظيفته في مقر IIASA بالنمسا -في أقرب وقت- ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد، وعلي جميع المهتمين بالتقدم الاطلاع علي بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح .

وهي درجة الدكتوراه بالإضافة إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة البحثية ذات الصلة في علوم المواد وتحليل النظم، وخبرة واسعة في مجال البيئة الصناعية وتحليل البصمة البيئية ونماذج المدخلات والمخرجات متعددة المناطق، كما يجب إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وسيكون آخر موعد لاستلام الطلبات حتى يتم اختيار المرشح.

• لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي:

https://iiasa.onlyfy.jobs/application/en/apply/gma462lmn6pzarilpnqgtsro4ud61wy