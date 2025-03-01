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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان 2025 ... نصائح لسنة أولى صيام للأطفال

سنة أولي صيام
سنة أولي صيام
عبدالصمد ماهر

أعلنت دار الإفتاء المصرية ليلة أمس نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن الإعلان عن اول ايام الشهر المبارك اليوم السبت 1 مارس 2025 غرة رمضان .

ومع قدوم شهر رمضان يتساءل الكثير عن بعض الأمور الجدلية والاستفسارات الخاصة بالصيام سواء فيما يتعلق بالامور الدينية أو الأمور الطبية 

وبدورها نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا عن كيفية البدء في تعليم الأبناء الصيام من خلال مجموعة نصائح ليكون صياما صحيا .

ابنك سنة أولى صيام؟ اتبع النصائح علشان صيامه يكون سهل وصحي

  • أخر سحوره قدر الإمكان
  •  اهتم بنوعية الأكل اللي بيمده بالطاقة في السحور زي طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن
  • انصحوا أولادكم يقللوا مجهودهم في نهار رمضان
  • خلوهم يفطروا بعصير مع تمر بعدها ياكلوا الطبق الرئيسي معاه السلطت .
  • اعملوا ليهم وجبة صغيرة بين الفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية

صيام الاطفال 

أكد د. محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، على أن الطفل ليس مطلوبًا منه صيام كامل قبل بلوغه مرحلة البلوغ، وأنه لا يجب أن يبدأ الصيام الكامل قبل سن العشر سنوات.

 وأوضح د. رفعت أنه من الأفضل تجنب فرض صيام كامل على الطفل قبل هذا السن، حيث أن جسده لا يكون مهيئًا لتحمل ساعات طويلة من الصيام في مرحلة ما قبل البلوغ.

وأشار إلى أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يمكنهم الصيام جزئيًا أو لفترات قصيرة، مثل صيام بعض الساعات من اليوم، مع مراعاة راحتهم وحالتهم الصحية. 

كما شدد على أهمية عدم إجبار الطفل على الصيام الكامل، حيث أن هذا قد يؤثر سلبًا على صحته ويعرضه للإجهاد أو الجفاف، خاصة في الأيام الحارة.

وأضاف د. رفعت أنه يجب على الأهل أن يتعاملوا مع الموضوع بحذر، ويُفضل تعويد الطفل تدريجيًا على الصيام من خلال فترات قصيرة متقطعة، على أن تكون تلك الفترات تحت إشراف الأهل ومراعاة صحتهم. 

وأكد أن الهدف من صيام الأطفال في هذا السن هو تهيئتهم بشكل تدريجي للعبادات الدينية وليس تحميلهم صيامًا طويلًا قد يضر بصحتهم.

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