ريال مدريد في مواجهة صعبة ضد بيتيس بالدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، ساعيًا لانتزاع الصدارة مؤقتًا.

ويحتل الريال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متساويًا مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، ومتقدمًا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

ويسعى الملكي لتحقيق الفوز للجلوس على القمة ولو بشكل مؤقت، في انتظار مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد غدا الأحد.

على الجانب الآخر، يتطلع ريال بيتيس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار على الميرنجي منذ مارس 2020، وتعزيز موقعه في المركز السادس، الذي يمنحه فرصة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يملك 35 نقطة حتى الآن.