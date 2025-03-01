المنيا.. استمرار حملات النظافة وصيانة الإنارة في المدن والقرى

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنفيذ حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البنية التحتية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري لمراكز وقرى المحافظة.

وشملت الأعمال في مركز بني مزار رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد وتسوية الطرق بعدد من القرى، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بقرية البهنسا والطريق المؤدي إلى المنطقة الأثرية.

وفي مركز المنيا، تم رفع المخلفات من كورنيش النيل، وزراعة الأشجار داخل السوق الحضاري بماقوسة، مع تنفيذ أعمال دهان للأرصفة وصيانة الإنارة بقرى نزلة حسين وبني مهدي والعوام وبني حماد وماقوسة.

كما شهد مركز ديرمواس حملات نظافة وتمهيد طرق في قرى طوخ والسوالم والنجارين ودلجا وبني حرام وتانوف، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة في نزلة محمود والجعيدي والبدرمان.

وفي ملوي، تضمنت الأعمال تركيب وصيانة كشافات الإنارة ومد الأسلاك بعدد من القرى، إلى جانب رفع المخلفات الصلبة وتسوية الطرق داخل المركز والمدينة.

وفي مطاي، استمرت حملات النظافة ورفع القمامة من نقاط التجميع بحي شمال المدينة، مع استمرار العمل في أحياء غرب وجنوب المدينة لتحسين مستوى النظافة العامة.

بينما نفذت الوحدة المحلية بأبوقرقاص أعمال نظافة مكثفة شملت المدينة والقرى التابعة لها، مع استكمال صيانة أعمدة الإنارة بقرى بني عبيد وأبوقرقاص البلد.