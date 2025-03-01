كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة والتجميل في بيلا

تواصل رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإشراف د.آمال بركات، تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة والسفوحة، والإشغالات، خاصة بمحيط المساجد التي تقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم حول الأسواق، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وخاصة قطاع النظافة ابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

في هذا السياق، انتشرت سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بيلا، بمرافقة رجال وعمال النظافة بالشوارع والميادين في مختلف قطاعات وشوارع المدينة، لرفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات ونقلها للمقلب العمومي خارج الكتلة السكنية، وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحملات بقرى مركز بيلا، تنفيذ عدد من الأنشطة، شملت حملات نظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة والمرور على المخابز، وتسوية وتمهيد الطرق، في إطار خطة رفع كفاءة منظومة النظافة والطرق بمركز بيلا.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص رئاسة المركز على تعزيز مستوى النظافة العامة وتجميل المدينة والقرى، بما يعكس الوجه الحضاري لمركز ومدينة بيلا، ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.