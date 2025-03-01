الجارديان: كاميرات المراقبة تظهر مقتل الطفل أيمن الحموني برصاص جندي إسرائيلي



قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان لقطات لكاميرات مراقبة أظهرت مقتل الطفل أيمن الحموني برصاص جندي إسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة ما يؤكد على اجرام الاحتلال المدعوم أمريكيًا.

وذكرت الجارديان أن اللقطات توضح أن الطلقة التي قتلت الطفل أيمن جاءت من اتجاه جنود إسرائيليين.

ولفتت الجارديان إلى إن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال بفلسطين، بأن الرصاصة دخلت ظهر الطفل أيمن واستقرت في رئتيه.

وأردفت الجارديان نقلا عن والد الطفل أيمن بأن جندي إسرائيلي يتحدث العربية سخر مني مدعيا أنه أطلق النار على ابني بلا سبب وأنه من أطلق النار على ابنه وذكر إنه يأمل أن يتبع ابنه ويموت.

وأفاد العاملون في مجال حقوق الإنسان بأنهم يخشون ارتفاع عدد الضحايا مع نقل الجيش الإسرائيلي تقنيات غزة للضفة.