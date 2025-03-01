شك في سلوكها ..شاب ينهي حياة خطيب شقيقته بقرية شوني بطنطا والأمن يضبطه

أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من عمره على انهاء حياة شقيق خطيبته إثر علاقة غير شرعية بينهما بقرية شوني بمركز طنطا كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول استقبال مستشفى طنطا الجامعي جثمان شاب مصاب بعدة طعنات في البطن والصدر.



وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط الشاب المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا .

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا تحت اشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيق خطيبته لرفض الأخير الاستمرار في علاقتها بالمجني عليه بعد ضبطهما في وضع غير شرعي

كما شرع المتهم بطعن المجني عليه طعنتين في البطن والصدر ولفظ الأخير أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت باتخاذ اللازم قانونيا حيال الواقعة