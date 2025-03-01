في أول أيام شهر رمضان.. محافظ المنوفية يزور مصابي غزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مصابي غزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم ، حيث التقى بعدد من الأسر الفلسطينية مقدماً لهم دعماً مالياً وعينياً لإدخال البهجة والسرور عليهم، جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة مدير بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة لأشقائنا الفلسطينيين.



حيث حرص محافظ المنوفية علي المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وتفقد القسم الداخلي للأمراض الجراحية وعناية القلب ، وخلال تفقده أجرى حواراً مع الحالات المصابة وأسرهم واطمئن منهم على توافر جميع احتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة وكذا وجه بالتنسيق الكامل مع المحافظة لتنظيم رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينين المرافقين للمصابين لرسم البهجة والفرحة عليهم ، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة اليومية للحالات وتسخير جميع الإمكانيات والمتطلبات لأشقائنا الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية اللازمة بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما قام محافظ المنوفية بتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، رافقه الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، الأستاذ وفيق عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



حيث تفقد المحافظ عيادة عقر الحيوان واطمأن بنفسه على توافر الأمصال وحجم المترددين، وكذا العناية المركزة والقسم الداخلي ( عظام والمخ والأعصاب) للتأكد من تقديم مستوى نوعية الخدمات الصحية للمرضى بالشكل اللائق ومدى التعامل الفوري وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من زيارات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.