قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025.. وقت مستجاب فيه الدعاء
مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على حاملي العملات الأجنبية بالبنوك
اغتنموها.. هذه العبادة في رمضان تجعلك من الفائزين بالجنة ومغفرة الذنوب
أخبار التكنولوجيا| تغير أيقونة فيسبوك ماسنجر.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لـ Gmail.. واتساب يطلق ميزات جديدة
رغم أزمته الصحية.. أحمد السقا يشارك في جنازة والدة باسم سمرة
رسميًا.. سعر الدولار أول يوم رمضان في البنوك
دعاء الصائم عند الإفطار .. ردده لتفوز بسعادة الدارين
موعد مباراة الريال ضد بيتيس في الدوري الاسباني والقناة الناقلة
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا رفقة ميسي ودي بروين
حكم الإفطار بسبب المرض المفاجئ في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى يوضح
السفير المصرى فى اليونان يجتمع مع عدد من أعضاء الجالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول أيام شهر رمضان.. محافظ المنوفية يزور مصابي غزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

زيارة محافظ المنوفية
زيارة محافظ المنوفية
مروة فاضل

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مصابي غزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم ، حيث التقى بعدد من الأسر الفلسطينية مقدماً لهم دعماً مالياً وعينياً لإدخال البهجة والسرور عليهم، جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة مدير بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة لأشقائنا الفلسطينيين.


حيث حرص محافظ المنوفية علي المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وتفقد القسم الداخلي للأمراض الجراحية وعناية القلب ، وخلال تفقده أجرى حواراً مع الحالات المصابة وأسرهم واطمئن منهم على توافر جميع احتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة وكذا وجه بالتنسيق الكامل مع المحافظة لتنظيم رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينين المرافقين للمصابين لرسم البهجة والفرحة عليهم ، موجهاً مدير المستشفى بالمتابعة اليومية للحالات وتسخير جميع الإمكانيات والمتطلبات لأشقائنا الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية اللازمة بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم، لافتاً إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما قام محافظ المنوفية بتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، رافقه الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى ، الأستاذ وفيق عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.


حيث تفقد المحافظ عيادة عقر الحيوان واطمأن بنفسه على توافر الأمصال وحجم المترددين، وكذا العناية المركزة والقسم الداخلي ( عظام والمخ والأعصاب) للتأكد من تقديم مستوى نوعية الخدمات الصحية للمرضى بالشكل اللائق ومدى التعامل الفوري وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من زيارات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

المنوفية محافظة المنوفية فلسطين مصابي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

النادي الأهلي

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان 2025

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

مهاب طارق

مهاب طارق يكشف كيف يستلهم أفكار أعماله.. خاص

جنازة والدة باسم سمرة

بدء مراسم جنازة والدة الفنان باسم سمرة بمسجد الصباح

فهد البطل

مسلسل فهد البطل.. موعد وقنوات عرض الحلقة الأولى

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات : علاج سحري للتخلص من الإمساك في رمضان.. الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في ضهرك يا صاحبي.. أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

رغم أزمته الصحية.. أحمد السقا يشارك في جنازة والدة باسم سمرة

جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة

وصول جثمان والدة باسم سمرة إلى مسجد الصباح بالهرم

باسم سمرة
باسم سمرة
باسم سمرة

فيديو

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد