مفتي الجمهورية: التربية لم تعد يسيرة.. ونعيش عصر شديد في أحداثه وظروفه

أكد الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية، أننا نعيش في عصر حاد وشديد في أحداثه وظروفه.



وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحديث عن الاخلاق ومكارم الاخلاق ضرورة من أهم الضرورات".

وتابع محمد عياد :" التربية أصبحت لم تعد يسيرة كما كانت من قبل وقديما كانت التربية من الممكن أن تتشابك فيها الأسرة ومع المدرسة ودور العبادة ".

وأكمل محمد عياد :" مفاهيم التربية اختلفت في الآونة الأخيرة "، مضيفا:" سنتحدث طوال الشهر الفضيل عن القيم الاخلاقية ".

ولفت محمد عياد :" القيم الاخلاقية قائمة على أخلاق فطرية وبعض الاخلاق تم اكتسابها بحكم البيئة ".

قيمة زكاة الفطر



حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.



وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.

وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".



ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.

فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.