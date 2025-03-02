مهم جدا.. 3 خضروات تحتوي على كمية قليلة من الألياف | تعرف عليها

الألياف، يوجد هذا العنصر بكثرة في العديد من الخضروات والفواكه، ورغم أنه ضروري لحركة الأمعاء والهضم، إلا أن بعض الأفراد ــ وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي، أو مرض كرون، أو بعد الجراحة ــ قد يحتاجون إلى نظام غذائي منخفض الألياف، وإذا كنت تبحث عن خضروات سهلة الهضم ومنخفضة الألياف مع كونها مغذية في نفس الوقت، فإليك بعض الخيارات المتاحة لك:

- الخيار

الخيار منعش ومرطب ولكنه يحتوي على القليل جدًا من الألياف، حتى مع قشرته، استمتع بالخيار كسلطة مع عصرة ليمون وملح وفلفل أسود، ويمكن تناولة مع الخضروات كعصير

- القرع

اليقطين طري وحلو المذاق ومثالي للأنظمة الغذائية قليلة الألياف، ويمكن تناوله بالعديد من الطرق المختلفة والسهلة.

- الكوسة

الكوسة طرية وسهلة الهضم، مما يجعلها خيارًا رائعًا منخفض الألياف، ابشرها مع الزبادي، أو اصنع خبز البراتا من الكوسة باستخدام كمية أقل من دقيق القمح، أضفها إلى الحساء فيمكن تناول الكوسة بالعديد من الطرق المختلفة.

المصدر times of india