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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد فيديو فقدان الوعي.. صور

الدكتور أحمد عمر هاشم يصلي على الكرسي
الدكتور أحمد عمر هاشم يصلي على الكرسي
محمد شحتة

تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى حالة من الإغماء البسيط؛ نتيجة تدافع المصلين والزحام داخل مسجد الحسين في أول ليلة من ليالي رمضان 2025.

أحمد عمر هاشم

أكد مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، أنه تلقى الإسعافات الأولية وحالته الآن مستقرة وعادت إلى طبيعتها، وسيواصل جهوده الدعوية خلال شهر رمضان المبارك كما هو مخطط له.

وألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، درسا خلال صلاة التراويح أمس السبت في أول ليلة من ليالي رمضان 2025، وكان بجواره القارئ أحمد نعينع الذي قرأ قرآن التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو من داخل مسجد الحسين، يظهر فيه الدكتور أحمد عمر هاشم، وهو في حالة فقدان للوعي بسبب الزحام داخل المسجد.

الدكتور أحمد عمر هاشم يصلي على الكرسي

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، منشورا قالت فيه: «فضيلة الامام أحمد عمر هاشم بصحة جيدة ويواصل جولاته الدعوية في الشهر الكريم، وما تردد في وسائل الإعلام غير صحيح، والصور المنتشرة كانت جراء تدافع المصلين والمحبين نحوه لتقديم التحية والسلام، وقام فضيلته بإلقاء خاطرة التراويح بمسجد سيدنا الحسين. أعقبها لقاء على الهواء مباشرة بقناة الحياة من رحاب مسجد سيدنا الحسين».

ظهور أحمد عمر هاشم بعد الإفاقة

حضر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، مساء اليوم في الجامع الأزهر، لأداء صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 2 رمضان.

وأرسل الدكتور أحمد عمر هاشم، رسالة من حضوره الصلاة اليوم، للجمهور يطمئنهم فيها على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية خفيفة أمس السبت في صلاة أول تراويح من شهر رمضان في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

مرض أحمد عمر هاشم

في وقت سابق، أجرى الدكتور أحمد عمر هاشم، عملية جراحية تماثل بعدها للشفاء وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأثناء زيارته إلى مالطا، تعرض لوعكة صحية، تدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأرسل إليه طائرة خاصة مجهزة  لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

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