أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى لإنهاء الجمود السياسي في الداخل الليبي

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، علي اجتماع مجلسي الشيوخ والنواب مع وفد المجلس الأعلي للدولة الليبية.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الإجتماع يأتي في إطار التواصل البناء بين المجلسين حول القضايا المهمة والتي تخص الأمن القومي لكل من مصر وليبيا.

وأضاف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تسعي لإنهاء الجمود السياسي في الداخل الليبي التي سببت حالة من عدم الإستقرار، مؤكدًا أن الجمود السياسي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات وأن الدولة المصرية منفتحة علي جميع دوائر صنع القرار في الداخل الليبي، والدولة المصرية تعمل علي إيجاد مسار حقيقي يدفع في اتجاه الأوضاع في ليبيا وصولًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء حالة الإنقسام الداخلي.