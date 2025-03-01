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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 1.. نيقولا معوض يعرض الزواج على ياسمين صبري

مسلسل الأميرة ظل حيطة
مسلسل الأميرة ظل حيطة
سعيد فراج

نالت الحلقة الأولى من مسلسل الأميرة ظل حيطة، إعجاب جمهور وعشاق دراما رمضان، حيث شهدت الحلقة امتهان ياسمين صبري مديرة فرع إحدي الشركات المتخصصة فى الملابس، وظهر الفنان عزت زين والفنانة وفاء عامر فى دور والديها اللذان يتمنيان أن تتزوج، ولكنها ترقض دائما كل العرسان اللذين يتقدمون لها.

نشب خلاف قوى بين نيقولا معوض وياسمين صبري وعنفته بشده بعد اتهامه لها لصاحب العمل بإنه لم يجدها داخل الفرع، ليفاجئها بعرض الزواج عليها، وهو الأمر الذى كان له نوع من التشويق لأحداث المسلسل التى تبدو إنه يغلب عليها الطابع الرومانسي، وبالفعل فى نهاية الحلقة ذهب نيقولا معوض لمنزلها لطلب يدها ولكنها قامت بطرده من المنزل، لتختتم الحلقة فى اطار تشويقي لما ستكشفه أحداث الحلقات المقبلة وكيف ستكون العلاقة بينهما.

ويعرض مسلسل "الأميرة ظل حيطه" بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، على قناة أبو ظبي ومنصة adtv، في النصف الأول من شهر رمضان، فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مسلسل  "الأميرة ظل حيطه" يناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية  للزوجة بطرق مختلفة.

مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة 

وتعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءًا، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا. 

أغنية مسلسل الأميرة 

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "انستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة 

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.

وأثارت ياسمين صبري الجدل والشكوك بعد ظهورها علي بوستر المسلسل حيث تعمدت اخفاء وجهها وارتدت فستانا باللون الأسود مع طرحة لغطاء الرأس، وفي خلفها حائط به شروخ.

ياسمين صبري الأميرة نيقولا معوض مسلسل الأميرة مسلسل الأميرة ظل حيطة

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