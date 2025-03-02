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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار سوهاج: في أولى ليالي رمضان.. حوادث مأساوية بين تصادمات وحرائق ومشاجرات |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج ليلة مأساوية بالتزامن مع أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث وقعت عدة حوادث متفرقة شملت تصادمات مرورية أسفرت عن حالات وفاة وإصابات خطيرة.

إضافة إلى مشاجرات دامية أسفرت عن إصابات، وحريق مدمر داخل شقة سكنية بسبب تسرب الغاز، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لاحتواء الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصادم مروري على الطريق الصحراوي يودي بحياة عامل وإصابة آخرين

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكي، حيث وقع الحادث أثناء قيام قائد السيارة الملاكي بالدوران من أحد الملفات للعودة إلى الاتجاه المقابل، فاصطدمت به السيارة الأجرة من الجانب الأيسر بقوة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

أسفر الحادث عن مصرع محمد ه. م. م، 62 عامًا، عامل، وإصابة نجله عز م. ع. م، 23 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، حيث كانا يستقلان السيارة الملاكي. كما أصيب قائد السيارة الملاكي مصطفى م. ع. م، 25 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

مشاجرة بالأسلحة النارية في طما بسبب خلافات الجيرة

في مركز طما، وقعت مشاجرة عنيفة بين طرفين على خلفية خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري.

وأصيب في الواقعة محمد م. ا. ع، 28 عامًا، عامل، برش خرطوش بالبطن، حيث تم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

تمكنت قوات الأمن من القبض على الطرفين، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في الاعتداء، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

حريق داخل شقة سكنية بقسم أول سوهاج يسفر عن إصابات وخسائر مادية

وفي حادث آخر، اندلع حريق داخل مطبخ شقة سكنية بمنزل مكون من طابقين بدائرة قسم أول سوهاج، ملك شهيد ب. ج. ب، 57 عامًا، عامل، مما تسبب في إصابته بحروق متفرقة بالوجه والكفين، وإصابة زوجته نجاح م. ف. م، 53 عامًا، بحروق بالكفين، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

كشفت التحريات أن سبب الحريق يعود إلى تسرب غاز أثناء قيام مالك المنزل بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة داخل أخرى صغيرة، أثناء قيام زوجته بطهي الطعام، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمطبخ وامتدادها إلى أجزاء من المنزل.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع تفاقم الخسائر، فيما أكدت الزوجة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

دهس طالبة أثناء عبورها الطريق بقسم ثان سوهاج

وفي حادث مأساوي آخر، تعرضت طالبة لحادث دهس أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث اصطدمت بها سيارة أجرة "تاكسي"، مما أدى إلى إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وتبين أن السيارة كانت بقيادة عصام و. ب. ش، 56 عامًا، سائق، والذي أفاد بأنه فوجئ بالطالبة أمامه ولم يتمكن من تفاديها، مما أدى إلى دهسها بطريق الخطأ.

تم الاستماع إلى والد المصابة الذي أقر بمضمون الواقعة، ونفى وجود شبهة جنائية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ليلة دامية في سوهاج مع بداية رمضان

مع أولى ليالي الشهر الكريم، تحولت فرحة استقبال رمضان في سوهاج إلى ليلة دامية مليئة بالحوادث المؤسفة، ما بين تصادمات أودت بحياة أشخاص، ومشاجرات بالأسلحة النارية، وحريق مدمر داخل منزل، وصولًا إلى دهس طالبة في الشارع.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمتابعة تطورات تلك الوقائع، فيما تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في جميع الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

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