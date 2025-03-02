أحمد دياب يفتتح الموسم الجديد لبرنامج النجوم في رمضان

يستعد برنامج “النجوم في رمضان” على إذاعة الشباب والرياضة، لإطلاق موسمه الجديد خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يستضيف في أولى حلقاته النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

يحل النائب أحمد دياب ضيفًا على البرنامج في حلقة اليوم الأحد، ليقدم حوارًا صريحًا يكشف فيه عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بكرة القدم المصرية.

كما يتناول الحديث، خطط تطوير مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام الرياضي في مصر.

موعد عرض البرنامج وفريق العمل

يُذاع برنامج “النجوم في رمضان” مرتين أسبوعيًا خلال الشهر الكريم، وتحديدًا يومي الأحد والثلاثاء.

البرنامج من تقديم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي، بينما يتولى الناقد الرياضي وليد قاسم مهمة رئيس التحرير، وسيتضمن محتوى رياضيًا وحوارات مع كبار الشخصيات في عالم الكرة المصرية.