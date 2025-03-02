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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب يفتتح الموسم الجديد لبرنامج النجوم في رمضان

أحمد دياب
أحمد دياب
رباب الهواري

يستعد برنامج “النجوم في رمضان” على إذاعة الشباب والرياضة، لإطلاق موسمه الجديد خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يستضيف في أولى حلقاته النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

يحل النائب أحمد دياب ضيفًا على البرنامج في حلقة اليوم الأحد، ليقدم حوارًا صريحًا يكشف فيه عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بكرة القدم المصرية. 

كما يتناول الحديث، خطط تطوير مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام الرياضي في مصر.

موعد عرض البرنامج وفريق العمل

يُذاع برنامج “النجوم في رمضان” مرتين أسبوعيًا خلال الشهر الكريم، وتحديدًا يومي الأحد والثلاثاء.

البرنامج من تقديم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي، بينما يتولى الناقد الرياضي وليد قاسم مهمة رئيس التحرير، وسيتضمن محتوى رياضيًا وحوارات مع كبار الشخصيات في عالم الكرة المصرية.

الدوري المصري الشباب والرياضة رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب اخبار الرياضة

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