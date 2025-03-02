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لويس إنريكي يشيد بأداء باريس سان جيرمان ويؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس إنريكي يشيد بأداء باريس سان جيرمان ويؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
رباب الهواري

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بأداء فريقه عقب الفوز العريض على ليل بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وجاء هذا الانتصار بمثابة البروفة الأخيرة للفريق الباريسي قبل المواجهة المنتظرة أمام ليفربول، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أفضل شوط أول لباريس هذا الموسم

وفي تصريحاته لشبكة DAZN عقب اللقاء، قال إنريكي: "أنا سعيد للغاية. لقد قدمنا أفضل شوط أول لنا هذا الموسم. سجلنا أربعة أهداف وصنعنا العديد من الفرص أمام فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا. كان شوطًا أولًا ناجحًا بكل المقاييس."

وأظهر باريس سان جيرمان قوة هجومية كبيرة وانسجامًا ملحوظًا بين عناصر خط الهجوم، ليحسم المباراة مبكرًا بفضل الأداء الجماعي المميز.

مقارنة بين ليل وليفربول

وعن المواجهة المرتقبة ضد ليفربول، أشار إنريكي إلى بعض أوجه التشابه بين الفريقين: "هناك تشابه في طريقة اللعب بين ليل وليفربول من حيث الضغط والهجوم والدفاع، لكن مواجهة ليفربول ستكون مختلفة تمامًا. إنها مسابقة أخرى والتحدي سيكون صعبًا على الطرفين."

وأكد أن ليفربول يُعد من أقوى الفرق الأوروبية حاليًا بفضل جاهزيته الكبيرة، معتبرًا المواجهة بمثابة "نهائي مبكر" لدوري أبطال أوروبا.

عقلية الفريق وتنوع الأهداف

وحول نجاح 16 لاعبًا مختلفًا في التسجيل هذا الموسم، أوضح إنريكي "بصراحة، لا يهمني من يسجل الأهداف بقدر اهتمامي بروح الفريق. لدينا عقلية :جماعية حقيقية، وكل لاعب قادر على التسجيل وصناعة الفارق."

اختبار حقيقي أمام ليفربول

وفي ختام تصريحاته، شدد إنريكي على صعوبة المواجهة المقبلة: "نستعد لملاقاة أفضل فريق في أوروبا حاليًا. ليفربول هو الأكثر جاهزية، وهذه المباراة كانت لتكون جديرة بأن تُلعب في النهائي."

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج المميزة في الدوري الفرنسي، لكنه يدرك أن مواجهة ليفربول ستكون المحك الأكبر لطموحاته الأوروبية هذا الموسم.

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