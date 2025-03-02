نجم الأهلي يحسم موقفه من عرض الزمالك.. ويؤكد: الاحتراف الخليجي «خيار وارد»

كشفت تقارير إعلامية عن تلقِّي ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا غير رسمي من أحد المقربين من مجلس إدارة نادي الزمالك، لاستطلاع رأيه بشأن العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الأهلي وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول التجديد حتى الآن.

ياسر إبراهيم يرد: الأولوية للأهلي

أكدت التقارير أن ياسر إبراهيم حسم موقفه بالفعل، حيث أبلغ الوسطاء برغبته في الاستمرار مع الأهلي والتجديد، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، معتبرًا إياها فرصة كبيرة على الصعيد الفني. وشدد اللاعب على أنه لا يفكر في أي عروض أخرى حاليًا، وينتظر تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.

العروض الخليجية في الصورة

وأشارت التقارير إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع الأهلي، يضع ياسر إبراهيم العروض الخليجية في المقام الأول، نظرًا لما توفره من امتيازات مالية وفنية مميزة، على أن ينظر بعد ذلك في دراسة العروض المحلية، بما في ذلك الزمالك، لكن تبقى الأولوية للاحتراف الخارجي.

بين الزمالك والأهلي

يُذكر أن ياسر إبراهيم سبق له اللعب ضمن صفوف نادي الزمالك في بداية مشواره الكروي، قبل أن ينتقل إلى سموحة، ومنه إلى الأهلي، حيث نجح في تقديم مستويات قوية وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر، مسهمًا في تحقيق العديد من البطولات خلال المواسم الماضية.