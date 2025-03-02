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تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

إبراهيم شيكا
إبراهيم شيكا
علا محمد

أعلنت زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق نقله للرعاية المركزة، بعد ما تدهورت حالته الصحية بسبب المرض الخبيث .

وقالت في فيديو عبر حساب اللاعب علي موقع تيك توك: "شيكا اتحجز في المستشفي الجوي ، وأول يوم رمضان مقضنهوش في بيتنا ، ادعوا له ربنا يشفيه ويعفو عنه".

https://www.tiktok.com/tiktoklite

وأكدت هبة التركي، زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أوصى على إبراهيم شيكا في المستشفى، وأشارت إلى أنه لم يتكفل أي شخص بعلاج زوجها من الوسط الرياضي.

وقالت التركي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن الفنان تامر حسني طلب التواصل معنا من خلال فيديو صورته لزوجي إبراهيم، إضافة إلى أن الداعية الإسلامي الدكتور وسيم يوسف هاتفني ووعدني بمساعدتنا.

وتابعت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، أن وزارة الشباب والرياضة طلبت نقل إبراهيم لمعهد الأورام، ولكن المعهد أخبرني أن حالته ميئوس منها.

لاعب الزمالك إبراهيم شيكا هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا رعاية المركزة

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