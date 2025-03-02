أول أسبوع فى رمضان.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد | ماذا سيحدث؟

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة فى ثاني أيام رمضان أجواء شتوية باردة ليلا، مع استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وسيكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خاصة بعد توقعات ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ومن المقرر أن يسود خلال الأيام القليلة المقبلة طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

3 ظواهر جوية فى طقس الأسبوع الأول برمضان

وحول الظواهر الجوية التي تسود طقس الأسبوع الأول فى رمضان أوضحت هيئة الأرصاد أنه من الموقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحاً و كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يخص الظاهرة الجوية الثانية توقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة رياح أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المواطنين توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر .

نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق

أوصت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في أجواء الشبورة المائية، وفي هذا السياق، هناك عدة نصائح لضمان قيادة آمنة، من بينها:

- تجنب القيادة تمامًا في حال انعدام الرؤية.

- تشغيل كشافات الضباب المخصصة لتحسين مستوى الرؤية.

- ترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من مخاطر التصادم.

- استخدام مساحات الزجاج بانتظام للحفاظ على وضوح الرؤية.

- فتح نوافذ السيارة جزئيًا لتقليل تكثف بخار الماء داخلها.

- تشغيل آلة التنبيه على فترات متباعدة لتنبيه الآخرين بوجودك.

كما حذرت هيئة الأرصاد من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، مشيرةً إلى احتمال عودة الشبورة مرة أخرى يوم الأربعاء 5 مارس، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية من البلاد.

درجات الحرارة البوم

- القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13

- الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

- مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12

- سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12

- قنا العظمى 27 درجة والصغرى 13

- أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

