طريقة تحضير عصير التمر باللبن خلال شهر رمضان

تستعد الأمهات بقائمة مشروبات رمضانية استعدادا للصيام، ولا تخلو سفرة رمضان من عصير التمر باللبن الشهي والصحي والمرتبط دوماً بهذه الأيام، خاصة وأنه من أفضل العصائر الرمضانية المفضلة لدى الجميع لما له من فوائد عديدة للجسم بعد الصيام ساعات طويلة .



طريقة تحضير عصير التمر باللبن لرمضان



المكونات :

• كمية من البلح بدون نواة

• لتر من الحليب

• كيس فانيليا

• سكر حسب الرغبة

• ملعقة صغيرة قرفة



الطريقة :



• في وعاء انقعي حبات التمر في الحليب واتركيه لمدة 3 ساعات

• بعد النقع ضعي الحليب والتمر في الخلاط الكهربي

• ضيفي عليه الفانيليا والقرفة والسكر حسب رغبتك

• اخفقي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعن

• قدميه بارداً وقت الإفطار



طريقة تحضير البلح باللبن والموز



هناك طريقة أخرى صحية تجعل مشروب البلح باللبن هو المفضل لدى الجميع في رمضان ويحبه الأطفال ، خاصة مع إضافة الموز للمكونات ، ويمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ..



المكونات :

• لتر حليب

• كوب ونصف تمر

• 2 ثمرة موز

• سكر حسب الرغبة

• فانيليا

الطريقة :

• في الخلاط ضيفي الحليب والتمر المنقوع

• قطعي الموز شرائح وضيفيها للخليط

• ضيفي السكر والفانيليا واخلطي جيداً لتحصلي على قوام كثيف



فوائد التمر باللبن



• يساعد على علاج فقر الدم ومنع الإصابة بها، لاحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد

• يحتوي عصير التمر باللبن على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم

• يساعد على إمدادك بجرعة جيدة من البروتينات والكالسيوم ومجموعة من المعادن المختلفة، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، ويساعد على تقوية العظام والأسنان

• يساعد تناول عصير التمر باللبن بانتظام على الحماية من هشاشة العظام.

• تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين

• يعد مشروب التمر والحليب مشروبًا غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد عند الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.