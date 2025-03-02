نتنياهو يعلن وقف دخول المساعدات إلى غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، وقف دخول جميع البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة مع حركة حماس، ورفض الأخيرة لخطة "ويتكوف" لاستمرار المحادثات.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على أي وقف لإطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أن استمرار رفض الحركة سيقابل بـ"عواقب أخرى".

في السياق ذاته، رحب وزير الأمن القومي السابق المتطرف، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرًا أنه يجب أن يبقى ساريًا حتى عودة "آخر المختطفين".

وأضاف بن غفير: "الآن هو الوقت المناسب لفتح أبواب الجحيم، وقطع الكهرباء والمياه، والعودة إلى الحرب".