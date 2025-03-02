بدون إصابات.. معاينة حريق محل حدائق المعادي: ماس كهربائي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ومعاينة فرق الأدلة الجنائية تفاصيل اندلاع حريق داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة حدائق المعادي.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي نتج عنه اندلاع النيران في المحل تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه بدون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في محل تجاري بمنطقة حدائق المعادي وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وجرى الدفع بـ سيارة إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.