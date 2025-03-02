نشفت جسمه.. عقاب مدمن حاول سرقة غرفة كهرباء بأكتوبر

لقي مدمن عقابا مأساويا في الجيزة عندما حاول سرقة غرفة كهرباء بمدينة ٦ أكتوبر فأصيب بصاعق كهربائي فارق الحياة على أثره في الحال وقذف جثته بجوار الغرفة.

تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة بجوار محول كهرباء، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتم العثور على جثة "مدحت. ر"، 33 سنة، عامل.

وتبين أنه مدمن تعاطي مواد مخدرة، واعتاد على سرقة أسلاك الكهرباء لبيعها وشراء مواد مخدرة وأنه توفي صعقًا أثناء سرقته كابل من غرفة كهرباء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.