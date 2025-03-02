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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل استعدادات منتخب المحليين لمواجهته الصعبة ضد جنوب أفريقيا

منتخب المحليين
منتخب المحليين
إسراء أشرف

يستعد المنتخب الوطني للمحليين لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب "فري ستيت" بمدينة بلومفونتين، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

واختتم الفريق تحضيراته تحت قيادة المدرب وائل رياض، حيث خاض مرانه الأخير على أحد الملاعب الفرعية، وسط أجواء من التفاؤل الحذر، مع إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على تطبيق النهج التكتيكي المطلوب، إلى جانب المهام الدفاعية والهجومية للاعبين الأساسيين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المران، أكد وائل رياض احترامه للمنتخب الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون قوية ومتوازنة، خاصة أن لقاءات المنتخبين دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة على مختلف المستويات العمرية.

وائل رياض منتخب المحليين جنوب إفريقيا منتخب مصر المحلي مأس أمم إفريقيا للمحليين

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