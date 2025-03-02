قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
بعد زيادة الدعم والمنح للمستفيدين.. موعد صرف السلع التموينية لشهر رمضان
محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
عمرو وهبي يعتذر عن منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك
بالأرقام.. الزمالك الأكثر حصولا على إنذارات والأهلي الأقل
دعاء 2 رمضان.. اللهم إني أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله
مشمس نهارا وشديد البرودة ليلا.. حالة الطقس فى الوادى الجديد ثانى أيام رمضان
عميل مخابراتي سابق مقرب من بوتين يعد خطة لإعادة خط نوردستريم2
هيئة الدواء تعلن زيادة عدد منافذ صرف الجواهر المخدرة والأدوية النفسية
حزام ملاكمة ومواجهة نارية.. هدية غير تقليدية لرئيس هذه الدولة| ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من  النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة.    

كما وافقت علي مناقشة  طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.                          

كما وافقت الحكومة علي مناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.                                                                                                                    

جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة وتقرير اللجنة المشتركة  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة وتقرير اللجنة المشتركة  وردو  في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".

ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".                                                        

فيما أرجأت الحكومة مناقشة مناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري ، وكذلك طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء،و لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء إلى جلسة الغد.                                

وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب  ياسر زكس لعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة.

الحكومة دعم الصادرات المصرية وزير الشئون البرلمانية والقانونية المستشار محمود فوزي برامج المساندة التصديرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

حريق سوق الجملة بمدينة طنطا

النيران وصلت السما والسبب صادم.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق الجملة بطنطا| فيديو وصور

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

دعاء ثاني ليلة من رمضان

دعاء ثاني ليلة من رمضان.. بـ 10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة

ترشيحاتنا

مصطفى طه

محد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

صورة أرشيفية

القاهرة عنواني يستعرض مسيرة الشيخ سيد مكاوى على المسرح الصغير بالأوبرا

صورة أرشيفية

بمناسبة مرور 30عاما.. مكتبة مصر العامة ستصدر كتاب تذكاري بأقلام الزوار

بالصور

مصدر للطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟

طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"

طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"
طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"
طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"

تحذير عاجل من حسام موافي لمرضى السكري بشأن الصيام

السكر
السكر
السكر

7 كيلو في الأسبوع.. طريقة عمل رجيم في رمضان

رجيم رمضان
رجيم رمضان
رجيم رمضان

فيديو

فتاة - أرشيفية

القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط - أرشيفية

ضبط 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بموكب زفاف على كوبري الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد