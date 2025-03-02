القاهرة عنواني يستعرض مسيرة الشيخ سيد مكاوى على المسرح الصغير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، لقاء من سلسلة أرواح فى المدينة وذلك استمراراً للمشروع الثقافى (القاهرة عنوانى)، تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى، ويأتى بعنوان "ليلة الشيخ سيد مكاوى .. الأرض بتتكلم عربى "ويستضيف إبنته أميرة سيد مكاوى ويقام في التاسعة مساء الاثنين٣ مارس على المسرح الصغير .

جدير بالذكر أن الفنان سيد مكاوي يعد أحد ابرز رواد الموسيقى العربية إذ تميز بأسلوبه الفريد الذى جمع بين الأصالة والتجديد فكان صوتاً نابضاً بالهوية المصرية وروحها الشعبية العريقة و أثرى المكتبة الموسيقية بألحان رسخت في الذاكرة العربية، سواء بالأغاني أو الأوبريت أو البرامج الغنائية الخالدة .

يشار أن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع القاهرة عنواني برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكرى فى دار الأوبرا المصرية .