الإجمالي كام بعد الزيادة؟.. جدول معاشات تكافل وكرامة بعد قرار رفعها 25%

يبحث الكثيرون عن موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25% كما أعلنت الحكومة ممثلة في وزير المالية أحمد كوجك خلال مؤتمر الأسبوع الماضي.

كما سيتم صرف دعم إضافي بقيمة 300 جنيه في رمضان لكافة المسجلين في البرنامج، ضمن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.

قرار حكومي رسمي.. موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25%

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

وأشار إلى أن عدد المستفيدين والمسجلين ببرنامج معاش تكافل وكرامة وصل حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، كما أكد كوجك أنه سيجري منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وذكر أنه سيجري ابتداءً من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج، مؤكدًا أنها نسبة جيدة، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه كان يتم خلال الفترة الماضية زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة، ولم يتم إجراء زيادة في هذه القيمة.

وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية، تتضمن مزيدًا من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم إلى سوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة:

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 517.5 جنيهًا ليصبح 646.87 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 552 جنيها ليصبح 690 جنيهًا.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 575 جنيها ليصبح 718.75 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 632.5 جنيها ليصبح 790.625 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 667 جنيها ليصبح 833.75 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 713 جنيها ليصبح 891.25 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 747.5 جنيها ليصبح 934.375 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 782 جنيها ليصبح 977.5 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 805 جنيها ليصبح 1006.25 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 851 جنيها ليصبح 1063.75 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 885.5 جنيها ليصبح 1106.875 جنيه.

زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 920 جنيها ليصبح 1106.875 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025

يبدأ صرف معاش تجميع وكرامة عن شهر مارس 2025، السبت 15 مارس 2025.

وتقوم وزارة التضامن بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتى وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 ملايين أسرة.

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع الماضي للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة، أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين كذلك تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتى وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 41 مليار جنيه سنويًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

تبدأ وزارة التضامن في صرف معاش تكافل وكرامة مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 مارس 2024 من خلال ماكينات الصراف الآلي.

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستفيدين من خلال الرابط التالي: رابط استعلام معاش تكافل وكرامة

ما الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

توجد عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي: الأسرة – الطفل – المرأة- ذوي الإعاقة – المسنين – الشباب.

ما طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام

يذكر أن وزير المالية فال إن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:

الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):

سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية.

منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).

التطبيق من 1 مارس.

قرار حكومي رسمي.. موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25%

كما سيتم تكرار هذه المساعدة في عيد الفطر المبارك لتستفيد هذه الأسر من الدعم النقدي.

في برنامج "تكافل وكرامة"، سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان لتلبية احتياجاتها الأساسية.

كما سيتم زيادة المستحقات بنسبة 25% بشكل دائم للمستحقين بالبرنامج ابتداءً من أول أبريل 2025.

وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.

وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.

الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:

في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.

سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.

سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.

رفع منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه

كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.

وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.

كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.

وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.

وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.

وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.

وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.