صرف مكافأة رمضان للعاملين بمحافظة بورسعيد و الأحياء و المديريات

قرر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد صرف مكافأة استثنائية لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة و الاحياء و المديريات الخدمية التابعة للمحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وأكد محافظ بورسعيد أن صرف جميع المبالغ لكل الفئات سيبدأ اعتبار من اليوم الاحد 2 فبراير 2025 بديل عن كرتونة رمضان .

وفسر محافظ بورسعيد القرار بأنه يدخل تحت أطار حفظ كرامة العاملين بالمحافظة و الاحياء و المديريات كى يتوجهوا الى المحال التى يرغبونها لشراء متعلقاتهم بكبرياء .

وشدد محافظ بورسعيد على ان المكافأة ستهدف كل المستفيدين من صندوق خدمات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة .

وكشف محافظ بورسعيد عن ان أهم المكاسب التى حققت هذا العام هو العروض التي تملاء محافظة بورسعيد بتخفيضات كبيرة تجعل المواطنين على الشراء بأموالهم بعيد عن المهانة و الاهانة