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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تأثم المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان؟ الإفتاء تجيب

هل تأثم المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان؟ الإفتاء تجيب
هل تأثم المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان؟ الإفتاء تجيب
شيماء جمال

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “أنا حامل والطبيب نصحني ألا أصوم لكنني أجد في نفسي قوة للصيام فهل علي إثم إذا صمت؟”

وأجابت دار الافتاء عن السؤال قائلة: إن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو جنينها فيجوز لها أن تفطر

ووجهت الافتاء كلامها للسائلة وقالت إذا كان الطبيب نصحك بالفطر فإذا تعرضتِ لإيذاء فإنك بذلك تأثمين إذا ألقيتي بنفسك إلى التهلكة، فحافظي على صحتك ولك رخصة ثم تقضين ما عليك.

حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان

 يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.

واتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، لكن اختلفت الآراء في حكم الفدية، كما يأتي: المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.

- المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.

رمضان المرأة الحامل صيام الحامل الافتاء صيام المرضع

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