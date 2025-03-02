كفر الشيخ .. افتتاح معرض الحرف اليدوية والغذائية ببرج البرلس

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح معرض الحرف اليدوية والغذائية بمدينة برج البرلس، في إطار دعم أصحاب المشروعات الحرفية وتعريف المجتمع بمنتجاتهم، وتوفير فرص العمل، والاستفادة من هذه الحرف والمنتجات التي تتميز بها المحافظة.

جاء ذلك بحضور سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق منصة أيادي مصر بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يضم أكثر من 35 عارضًا بمشاركة جهاز المشروعات، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إدارة مشروعك، التربية والتعليم، ويعرض منتجات متنوعة من الحرف اليدوية مثل السجاد والكليم والمنسوجات والخرز والخزف وشنط الهاند ميد والملابس الجاهزة.

وأكد المحافظ دعم الحرفيين بالمحافظة من خلال الحملات الترويجية وإقامة معارض مجانية لتسويق منتجاتهم، إضافة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل لتحسين جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم المشروعات الحرفية وتعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.