ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ17

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة طلائع الجيش في اطار منافسات الجولة الـ17 والأخيرة في الدور الأول من بطولة دوري Nile .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لخوض الجولة الأخيرة من بطولة دوري Nile بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الـ17:

1- بيراميدز 39 نقطة.

2- الأهلى 36 نقطة.

3- الزمالك 29 نقطة.

4- المصري 27 نقطة.

5- البنك الأهلي 26 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- حرس الحدود 22 نقطة.

8- فاركو 22 نقطة.

9- طلائع الجيش 21 نقطة.

10- زد 20 نقطة.

11- بتروجيت 19 نقطة.

12- الإتحاد 18 نقطة.

13- غزل المحلة 17 نقطة..

14- سموحة 17 نقطة.

15- الجونة 16 نقطة.

16- الإسماعيلي 13 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.





