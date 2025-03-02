مي كساب تكشف مفاجأة عن بدايتها الفنية

حلت الفنانة مى كساب، ضيفة الحلقة الثانية من برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة.



وقالت مى كساب: "من وانا صغيرة باباى وعمتى اكتشفوا موهبتى لأنى كنت بغنى، وكمان باباى وعمتى كان صوتهم حلو، وحطوا عدم تحقيقهم لذاتهم فيا، ونموا فيا موهبة الغناء، لافتة إلى أنه عندما تم افتتاح القناة السادسة فى طنطا وهى المسئولة عن محافظات الدلتا، وظهرت من خلالها فى برامج الأطفال".

وأضافت مى كساب: قدمت فوازير مع أبو العنين وأحمد جوهر وأنا فى سن صغيرة، وقدمت استعراضات وكنت حاسة إنى هبقى حاجة، وكنت دايما بتعامل على أنى مشهورة فى طنطا، وبقف قدام المرايا وأقول :"والآن نقدم لكم الفنانة مى كساب".

تابعت الفنانة مى كساب، أن :" غنيت حتى مرحلة الثانوية العامة، واستاذ الموسيقى بتاعى كان ينمى فى موهبتى ويودينى حفلات، ومدير المدرسة عرفتنى على اتحاد الطلبة وبقيت مطربة محافظة الغربية الأولى".