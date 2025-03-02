اتحاد السلة: تعيين إيهاب الألفي مدرباً لمنتخب السيدات 3x3

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تعيين الكابتن إيهاب الألفي مديراً فنياً لمنتخب مصر 3x3 للسيدات، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير.

ووقع اختيار لجنة كرة السلة 3x3 برئاسة نيرة محمد أنور، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على تولي الكابتن إيهاب الألفي هذه المهمة نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الألفي، حيث سبق وقاد منتخب مصر للسيدات والعديد من الأندية.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة السلة في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إضافة مرحلة سنية إضافية لدوري كرة السلة 3x3، وهي مرحلة تحت 21 عاما للشباب والآنسات، وتحت 14 سنة للأولاد والبنات، على أن يتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بضمها إلى الحافز الرياضي، نظرا لتغيير خريطة النظام العالمي للمسابقات الرسمية لمنتخبات 3x3.

وتتطلع لجنة كرة السلة 3x3، خلال الفترة المقبلة، إلى تطوير المنتخبات بشكل كامل سواء على مستوى الرجال أو السيدات، من أجل المنافسة بقوة في البطولات العالمية، خلال الفترة المقبلة، في كل الأعمار السنية، التي تشارك بها المنتخبات المصرية.