إيناس الدغيدي تكشف عن استخدامها كل ستة أشهر حقنة للحفاظ على شبابها

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن حقيقة استخدامها حقن كل ستة أشهر في بعض الدول العربية للحفاظ على شبابها، مؤكدة أن هذاالأمر غير صحيح، وأنها أخذت حقنة واحدة فقط وكانت لعلاج مشكلة في ركبتها بعد إصابتها بكورونا.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن الحقنة التي استخدمتها تعتمد على الخلايا الجذعية، مشيرة إلى أن طبيبًا أوكرانيًا في دبي هو من قام بإجرائها، حيث تم توزيعها على الركبة، الوجه، والعضلات على مدار ثلاثة أيام.

وعن تكلفة هذه الحقن، كشفت الدغيدي أنها غالية جدًا، إذ يصل سعرها إلى 40 ألف دولار، لكنها حصلت عليها بسعر أقل بفضل علاقتها بصاحبة المستشفى.