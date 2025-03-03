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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال القطري في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال القطري في مصر
سعر الريال القطري في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 مارس 2025، في البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك:

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الإثنين

13.88 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الإثنين

12.95 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الإثنين

12.96 جنيه للشراء.

13.94 جنيه للبيع.
 

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك قطر الوطني اليوم الإثنين

13.04 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية اليوم الإثنين

12.95 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين

12.84 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين

12.94 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الإثنين

12.84 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

13.89 جنيه للشراء


 أقل سعر لبيع الريال القطري امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

13.91 جنيه للبيع


 متوسط سعر الريال القطري اليوم الإثنين

13.52 جنيه 

سعر الريال القطري في الجمارك اليوم الإثنين

13.80 جنيه 

وكانت أسعار بيع وشراء الريال القطري في البنوك مستهل تعاملات الأسبوع، قد شهدت ارتفاعا طفيفا، مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

بنك القاهرة البنك التجاري الدولي بنك فيصل الإسلامي بنك قطر الوطني الريال القطري

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