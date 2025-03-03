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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يسبب تقشر الجلد حول الأظافر ألما؟ قد يكون علامة على نقص الفيتامينات

هل يسبب تقشر الجلد حول الأظافر ألمًا؟
هل يسبب تقشر الجلد حول الأظافر ألمًا؟
هاجر هانئ

على الرغم من أن غسل اليدين بشكل متكرر، والتعرض للمواد الكيميائية القاسية، وحتى الطقس، يمكن أن يساهم في تقشير البشرة، إلا أنه في بعض الأحيان يكون علامة على شيء أعمق مثل نقص العناصر الغذائية الرئيسية.


أنت تعرف هذا الشعور فأنت تهتم بأمورك الخاصة عندما تلاحظ القليل من تقشير الجلد حول أظافرك تحاول أن تلتقطها، وفجأة، تجد نفسك في عالم من الألم وكأن شخصًا ما وخزك بإبرة، هل يبدو هذا مألوفًا؟ في حين أن تقشير الجلد حول أظافرك أمر شائع، فإنه ليس مجرد أمر مزعج للنظر إليه - فقد يكون جسمك يلوح بعلم، ويتوسل للحصول على المزيد من الفيتامينات.

الجلد حول أظافرك (يسمى أيضًا منطقة البشرة) حساسة وعرضة للجفاف، في حين غسل اليدين بشكل متكرر,التعرض للمواد الكيميائية القاسية وحتى الطقس يمكن أن يساهم في التقشير، وفي بعض الأحيان يكون ذلك علامة على شيء أعمق – مثل نقص العناصر الغذائية الأساسية.


نقص الفيتامينات قد يكون السبب


فيتامين ب7 (البيوتين)
البيوتين ضروري لأظافر قوية وبشرة صحية، يمكن أن يؤدي نقصه إلى هشاشة الأظافر وجفاف البشرة وتقشر الجلد حول الأظافر، يمكن أن تساعد البيض والمكسرات والحبوب الكاملة في تجديد مستوياتك.
فيتامين سي
إذا كان جلدك يتقشر بسهولة، فقد يكون جسمك يفتقر إلى الكولاجين، وهو أمر ضروري لمرونة الجلد وإصلاحه، يساعد فيتامين سي جسمك على إنتاج الكولاجين، لذا فإن التوفير في تناول الحمضيات والفلفل الحلو والخضروات الورقية قد يؤدي إلى تدهور حالة أظافرك والجلد المحيط بها.

فيتامين أ
غالبًا ما يرتبط جفاف الجلد وتقشره بنقص فيتامين أ، هذا الفيتامين ضروري لإصلاح البشرة وترطيبها، إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على نسبة قليلة من الجزر أو البطاطا الحلوة أو السبانخ، فقد تشعر بشرتك بالعواقب.

فيتامين هـ
يعمل فيتامين E كحاجز ضد الأضرار البيئية، فيحافظ على بشرتك ناعمة ورطبة، إذا كانت يديك معرضة باستمرار للعوامل الجوية وتتقشر أكثر من المعتاد، فحاول تناول اللوز أو بذور عباد الشمس أو الأفوكادو كوجبة خفيفة.


ماذا تستطيع أن تفعل؟
إذا كانت بشرتك تشبه البصل المقشر، فقد حان الوقت لتحسين نظامك الغذائي، إن اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات الملونة والدهون الصحية سيحقق العجائب، الترطيب مهم للغاية - اشربي الكثير من الماء واستخدمي كريمًا جيدًا لليدين للحفاظ على الرطوبة.


المصدر: timesnownews.
 

الفيتامينات الجلد تقشير الجلد

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