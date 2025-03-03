محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بالخارجة ويلبي مطالبهم

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح بمسجد عمر بن الخطاب بالخارجة.

وعقب الانتهاء من الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين من أهالي الحي لبحث مطالبهم موجهًا بما يلي:

▪️الاستمرار فى سداد مديونيات الغارمات للحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

▪️التنسيق بين مركز الخارجة والإسكان للإعلان عن التقديم في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير كراسات الشروط.

▪️إنارة شارع مستشفى الصدر و مخازن الصحة بحي السبط.

▪️دراسة إمكانية تخصيص قطعة الأرض الفضاء بحي المسجد لإقامة دار مناسبات للحي، بالإضافة إلى دراسة إعادة تقسيم أراضي الفضاء غير المستغلة (أملاك الدولة) بمنطقة السحابة وعين الحجر إلى قطع وطرحها بالمزاد العلني.

▪️التنسيق لتركيب ماكينات ATM بمنطقة مكتب صحة الخارجة لخدمة أهالي الحي.

▪️دراسة تخفيض حق الانتفاع أو العمل على تمليك ورش المنطقة الحرفية للراغبين مع الالتزام بالشروط.