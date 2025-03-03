حدث ليلا| جدول مباريات اليوم.. ماكرون يقترح هدنة في أوكرانيا.. والفيلم الوثائقي الفلسطيني “No Other Land” يفوز بجائزة الأوسكار

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زيلينسكي: ممتنون لكل الدعم الأمريكي ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنه لم يمر يوم لم تشعر فيه أوكرانيا بالامتنان للولايات المتحدة على دعمها.

ميدو مسك.. كواليس الإطاحة بعمرو وهبي من لجنة التعاقدات بالزمالك

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس استبعاد عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 مارس 2025

تستعد ملاعب العالم اليوم الإثنين 3 مارس 2025، لاستضافة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

قيادي في حماس: إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل

أكد مسؤول في حركة "حماس" اليوم، أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.

الفيلم الفلسطيني “No Other Land” يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي

فاز الفيلم الفلسطيني “No Other Land” بجائز الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي لعام 2025 بعد ترشحه في قائمة قوية من الأعمال الأخرى.

وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات

قال مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي وراء عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات يعود إلى تداخل الاختصاصات بين هذا المنصب ولجنة التخطيط بالنادي.

ماكرون يكشف عن مقترح لهدنة "جزئية" في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيجارو" يوم الأحد إن فرنسا وبريطانيا اقترحتا هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري.

روبوت يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان بالصين| فيديو

أثار سلوك روبوت في مهرجان أقيم بالصين مؤخرا المخاوف المتعلقة بموثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بها.