من هو محمد بخاري الرئيس النيجيري الراحل؟

أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري الحالي بولا تينوبو في منشور على منصة "إكس" عن وفاة الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، اليوم في لندن بعد صراع طويل مع المرض.



وتناقلت وكالات الأنباء العالمية نبأ وفاة الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، حيث افادت "العربية" بأن السكرتير الصحفي للرئيس السابق اعلن أنه توفي عصر اليوم في إحدى عيادات لندن، عن عمر 82 عاما، وذلك خلال بيان رسمي.

ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير بعض المعلومات عن الرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، وأبرز المحطات في حياته.



من هو محمد بخاري؟



ولد الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عام 1942 في قرية صغيرة تدعى "دورا"، تقع في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا قرب الحدود مع تشاد، بحسب "العربية".

والتحق "بخاري" بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة ثم درس الفنون العسكرية في بريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده ليتقلد مناصب عسكرية هامة.

وعن فترة حكمه لدولة نيجيريا.. بدأت فترة حكمه بعد انتخابات مارس 2015، حيث تم الاعلان عن فوزه بالإنتخابات رسميا بتاريخ الأول من أبريل 2015، بعد أن ألحق هزيمة حاسمة بمنافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان.

وفاز بخاري بولاية ثانية واستمر في منصبه حتى 2023، وكان جنرالا وسياسيا سابقا.